Приезд Михаила Мишустина ожидается в Екатеринбурге

Отмечается, что участие Мишустина предполагается в главной стратегической сессии. По словам Атрашкина, точная информация, которая касается приезда Мишустина, ближе к дате выставки будет объявлена пресс-службой правительства РФ, сообщает Ура.ру.
Также на «Иннопроме» ожидают губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского. Планируется, что выставку посетит глава Минпромторга Денис Мантуров, а также иностранные политики и бизнесмены.
Напомним, после того, как Илон Маск анонсировал появление завода на территории России, Евгений Куйвашев предложил ему производить электромобили под Нижним Тагилом. Он пригласил Маска посетить Екатеринбург в июле, когда будет проходить международная промышленная выставка «Иннопром».