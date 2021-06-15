TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Утопивший на уральском карьере девочку подросток избежал уголовного наказания

15 июня 2021, 06:26
Фото: 1Mediainvest.ru
Подростка, который 10 июня 2020 года в Каменск-Уральском утянул на глубину 16-летнюю девочку, признали виновным в её смерти. Но к уголовной ответственности его не привлекут, так как он ещё не достиг 16 лет.

Трагедия произошла у заброшенного карьера. Погибшая ходила у края воды, потому что не умела плавать и была ростом всего 134 см. Парень, схватив её на руки, потащил на глубину, несмотря на то, что девочка просила её отпустить. На глубине нога мальчика попала в яму и они начали тонуть. Подростка успели спасти взрослые, а тело девочки нашли лишь водолазы.

По словам родственницы погибшей девочки, они несколько раз обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела, нашли свидетелей происшествия. В прокуратуре усмотрели состав преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Однако уголовную ответственность он не понесёт, поскольку ему ещё нет 16 лет, пишет Е1.

Адвокат потерпевшей стороны Артём Ставицкий отметил, что сначала утверждали, будто случившееся было несчастным случаем, а виной этому — игривость и невнимательность девочки. Но сейчас установили виновника, чего семья погибшей и адвокат добивались больше года. Несмотря на то, что он не понесёт уголовную ответственность, его, возможно, поставят на учёт. По словам адвоката, родители подростка также будут нести ответственность, не исключено, что семья погибшей предъявит им гражданский иск.

Материалы по теме
За смерть двух пешеходов в результате ДТП свердловчанину грозит до 15 лет тюрьмыИзбивший до смерти охранника киоска задержан в ЕкатеринбургеЗа смерть пациентки уральская больница заплатит 2 миллиона рублей
#Свердловская область#Обвинение#Общество#Каменск-Уральский#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25