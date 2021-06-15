Утопивший на уральском карьере девочку подросток избежал уголовного наказания

Адвокат потерпевшей стороны Артём Ставицкий отметил, что сначала утверждали, будто случившееся было несчастным случаем, а виной этому — игривость и невнимательность девочки. Но сейчас установили виновника, чего семья погибшей и адвокат добивались больше года. Несмотря на то, что он не понесёт уголовную ответственность, его, возможно, поставят на учёт. По словам адвоката, родители подростка также будут нести ответственность, не исключено, что семья погибшей предъявит им гражданский иск.