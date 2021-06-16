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200 тысяч рублей штрафа за несоблюдение противоковидных мер заплатит ЕВРАЗ КГОК

16 июня 2021, 08:18
Фото: Яндекс.Карты
За нарушения действующих санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий ЕВРАЗ КГОК по решению суда заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

По итогам проверки, проведенной в декабре 2020 года специалистами Роспотребнадзора, на предприятии ЕВРАЗ КГОК были выявлены нарушения действующих санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий.

Так на предприятии не проводилось активное выявление работников, имевших контакт с заболевшими COVID-19, с последующим отстранением их от работы. Не было организовано проведение своевременной дезинфекции на рабочих местах, где были выявлены очаги инфекционного заболевания COVID-19. Выявленные нарушения послужили основанием для составления в отношении ЕВРАЗ КГОК протокола об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Предприятие было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ Качканарским городским судом. По решению суда Качканарский горно-обогатительный комбинат приговорен к административному штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Однако предприятие подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой отменить решение суда первой инстанции и прекратить производство по делу. В итоге областной суд признал решение справедливым и соразмерным содеянному и оставил его в силе.

Напомним, Роспотребнадзор не смог обязать ЕВРАЗ НТМК защитить тагильчан от выбросов. Арбитражный суд Свердловской области отменил предписание ведомства убрать в радиусе одного километра от НТМК жилые застройки и садово-огородные участки, сочтя такие условия невыполнимыми.

Роспотребнадзор не смог обязать ЕВРАЗ НТМК защитить тагильчан от выбросов
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#Штраф#Евраз КГОК#Свердловская область#Роспотребнадзор#Качканар#Общество#Свердловский областной суд#ЕВРАЗ НТМК
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