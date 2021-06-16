200 тысяч рублей штрафа за несоблюдение противоковидных мер заплатит ЕВРАЗ КГОК

Так на предприятии не проводилось активное выявление работников, имевших контакт с заболевшими COVID-19, с последующим отстранением их от работы. Не было организовано проведение своевременной дезинфекции на рабочих местах, где были выявлены очаги инфекционного заболевания COVID-19. Выявленные нарушения послужили основанием для составления в отношении ЕВРАЗ КГОК протокола об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.