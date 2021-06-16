Экстренное предупреждение объявлено из-за шквалистого ветра в Свердловской области

О резком ухудшении погодных условий 17 июня сообщает городская ЕДДС со ссылкой на Уралгидрометцентр. Ночью и днем 17 июня в Свердловской области местами ожидаются грозы с шквалистым усилением ветра до 25-27 м/с. Возможен град.
Опасное метеорологическое явление может выразиться в разрушениях и повреждениях построек, воздушных линий связи и электропередач, в виде аэродинамических нагрузок на постройки и сооружения, возможна повалка деревьев. Так же могут быть затруднения в работе автотранспорта или при проведении наружных работ. Сельскохозяйственным культурам может быть нанесен вред. Возможны ограничения в работе авиапредприятий.
Напомним, пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Свердловской области с 15 по 20 июня. Жару к концу рабочей недели сменит прохлада.