TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фундамент под памятник Петру и Февронии заложен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

16 июня 2021, 11:59
Фото: TagilCity.ru
Памятник святым Петру и Февронии в скором времени появится в парке «Народный» в Нижнем Тагиле. Строители обустраивают место под него.

Фундамент под памятник уже сделан, вокруг обустраивается круглая площадка с дорожками.

Сейчас выставляем поребрики, плитку уже на объект завезли. В ближайшее время начнем мощение. Строительство оплачивают благотворители, ко 2 июля работы планируем закончить, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, памятник святым Петру и Февронии будет установлен в парке «Народный» в Нижнем Тагиле на месте снесенного частного дома, который был демонтирован 15 февраля. В пресс-службе администрации города сообщали, что участок будет облагорожен.

Памятник двум святым появится на месте снесенного дома в «Народном» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Памятник двум святым появится на месте снесенного дома в «Народном» в Нижнем Тагиле«Аллея династий» появилась в Нижнем Тагиле в парке «Народный»Школьники спасли «утопающего» в парке Народный в Нижнем Тагиле
#Благоустройство#КТГ Народный парк#Памятник#Народный#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25