К федеральному этапу конкурса «Бюджет для граждан» допущен проект тагильчан

Конкурс прошел в восьмой раз, в состязании приняли участие школьники, преподаватели, представители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Тавды, Рефтинского. Для участия было допущено 19 конкурсных проектов.
Работы участников были представлены в виде видеороликов, дашбордов, презентаций. В этом году конкурс прошел в семи номинациях. Все участники конкурса получат сертификаты, победителям будут вручены дипломы, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
На федеральный этап конкурса «Бюджет для граждан» будут направлены работы группы авторов из Екатеринбурга — «Сказка в стихах «Путешествие по стране Бюджетии», проекты финансового управления администрации Нижнего Тагила и администрации Тавдинского городского округа.
Мы рады, что наши конкурсанты проявили интерес к такой непростой теме, как общественные финансы. Такие конкурсы — хорошая возможность не только «подтянуть» свои финансовые знания и показать себя на федеральном уровне, но и принести пользу другим. Конкурсные работы победителей могут быть использованы как учебные и презентационные материалы,отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.
Напомним, Сергей Коротченя из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского конкурса «Русь мастеровая — 2021», организатором которого выступило министерство культуры РФ. Тагильчанин сумел искусно соединить тагильскую бересту с городецкой росписью, чем покорил членов жюри.