TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

О расследовании уголовного дела по ДТП в Лесном доложили главе СКР Бастрыкину

16 июня 2021, 04:00
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Руководитель регионального Следственного комитета Михаил Богинский доложил Александру Бастрыкину о расследовании аварии с автобусом в Лесном, в результате которой погибли семь человек.

Ранее расследование обстоятельств резонансного дорожно-транспортного происшествия в Лесном глава СКР России Бастрыкин взял на личный контроль.

Как сообщил руководству Михаил Богинский, в рамках возбужденного после ДТП уголовного дела обвиняются три человека, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области Ура.ру.

На сегодняшний день по уголовному делу задержаны водитель автобуса, механик по выпуску транспорта на линию и директор самого автопредприятия.

56-летнему водителю автобуса предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 61-летнему механику по выпуску транспорта на линию — по ч.3 ст. 266 УК РФ (Недоброкачественный ремонт транспортных средств). 67-летнему директору автопредприятия — по ч.3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Владелец предприятия и механик в данный момент находятся под стражей, а водитель — под запретом определенных действий.

Напомним, в закрытом городе Лесной, где утром 10 июня автобус муниципального предприятия влетел в толпу на автобусной остановке, проводят проверку Следственный комитет и прокуратура.

После ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратуры
Узнать подробнее

Материалы по теме
Умер один из пострадавших в ДТП с автобусом в ЛесномВодитель, механик и директор задержаны после смертельного ДТП с автобусом в ЛесномПошли на поправку: о состоянии пострадавших в ДТП в Лесном рассказали в Минздраве
#СКР#Расследование#Уголовное дело#Свердловская область#ДТП#Александр Бастрыкин#Автобус#Общество#Лесной#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25