О расследовании уголовного дела по ДТП в Лесном доложили главе СКР Бастрыкину

56-летнему водителю автобуса предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 61-летнему механику по выпуску транспорта на линию — по ч.3 ст. 266 УК РФ (Недоброкачественный ремонт транспортных средств). 67-летнему директору автопредприятия — по ч.3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Владелец предприятия и механик в данный момент находятся под стражей, а водитель — под запретом определенных действий.