Ограничения по COVID-19 и повышение платы за детсад. Итоги дня в Свердловской области

Жители Верхней Салды выступают против строительства кремниевого завода бизнесменом из Омска Михаилом Сутягинским в особой экономической зоне «Титановая долина». Активистки рассказали редакции TagilCity.ru, что в окрестностях Салды и так много «вредных» производств. Они отметили, что также не согласны с выбором места для строительства. По их мнению, завод надо разместить севернее от города, чтобы выбросы не доходили до Салды. Кремниевое производство онкоопасное, а в городе большое число людей с такими заболеваниями. Также активистки пояснили, что сбор подписей против строительства завода идет быстрыми темпами.