Плата за детские сады повысится в Нижнем Тагиле

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Нижнего Тагила, горожане будут платить за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 2 316 рублей на одного ребенка в месяц. Таким образом оплата повысится на 82 рубля.