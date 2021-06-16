После смертельного ДТП в Лесном массовая проверка автобусов проходит в Екатеринбурге

Напомним, руководитель регионального Следственного комитета Михаил Богинский доложил Александру Бастрыкину о расследовании аварии с автобусом в Лесном, в результате которой погибли семь человек. В рамках возбужденного после ДТП уголовного дела обвиняются три человека — водитель, механик и директор автопредприятия.