Проверяют ли надзорные органы тагильские заводы в период НМУ? Выяснит TagilCity.ru

Предупреждения об НМУ первой степени опасности действуют на территории Свердловской области с 12 по 16 июня. В этот период промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу. Чтобы узнать, какие мероприятия в это время проводят тагильские заводы и как их контролируют надзорные ведомства, редакция TagilCity.ru отправила запросы в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, а также на предприятия. Ответы ожидаются в течение семи дней.