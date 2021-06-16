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Posted 16 июня 2021, 11:55

Published 16 июня 2021, 11:55

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Проверяют ли надзорные органы тагильские заводы в период НМУ? Выяснит TagilCity.ru

16 июня 2021, 11:55
Сюжет
Выбросы
Редакция TagilCity.ru направила официальные запросы в надзорные ведомства с целью выяснить, как проверяется деятельность предприятий Нижнего Тагила в период предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания в воздухе вредных веществ.

Предупреждения об НМУ первой степени опасности действуют на территории Свердловской области с 12 по 16 июня. В этот период промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу. Чтобы узнать, какие мероприятия в это время проводят тагильские заводы и как их контролируют надзорные ведомства, редакция TagilCity.ru отправила запросы в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, а также на предприятия. Ответы ожидаются в течение семи дней.

Жители Нижнего Тагила также могут пожаловаться на плохое самочувствие или дискомфорт во время выбросов. Ранее мы писали, как это правильно сделать.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Завод#НМУ#Выбросы
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