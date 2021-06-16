Суд назначил психиатрическую экспертизу организатору хакерской группы Lurk

Козловского сначала определили в СИЗО, но в 2020 году стороне защиты удалось добиться его освобождения. Однако в марте 2021 года его вновь арестовали, так как Козловский, по мнению суда, пользовался мобильным телефоном. В конце марта Козловского перевели в лечебный корпус СИЗО № 1 Екатеринбурга после того, как он заявил об угрозе его жизни и здоровью. Врачи поставили ему диагноз, однако из-за соблюдения врачебной тайны он не разглашается.