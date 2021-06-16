Суд назначил психиатрическую экспертизу организатору хакерской группы Lurk

Козловский, а также его жена Анна и адвокат Фёдор Акчермышев полагают, что к такому решению суда могут быть причастны третьи лица.
Козловский написал записку, в которой предполагает, что всё происходящее разыгрывается в пользу следствия и некоторых лиц, которые осуществляют оперативное сопровождение по делу, пишет Znak.
Сторона защиты считает, что сотрудники УФСБ по Свердловской области могут оказать давление на экспертов больницы и выдвинули требование провести независимую экспертизу в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского». Однако суд требование и доводы отклонил, а также не позволил адвокатам присутствовать при проведении экспертизы. После этого Козловский во время заседания заявил отвод составу суда, посчитав, что он заинтересован в исходе дело. Ходатайство не удовлетворили.
Также Козловский сказал, что в феврале 2017 года он получил три медицинских документа, в которых его признали вменяемым — от института Сербского, врачебной комиссии «ПКБ № 1 имени Алексеева Н. А.» и медучреждения на территории Бутырской тюрьмы, куда Козловский был этапирован в 2016 году. Адвокат считает, что проведение ещё одной экспертизы ненужно, так как это затягивает судебный процесс.
По словам Козловского, впервые его задержали приблизительно 18 мая 2016 года и уже шестой год его продолжают «преследовать». По данным защиты Козловского, сейчас объём уголовного дела составляет 600 томов.
По версии следствия, участники хакерской группы Lurk за несколько лет из банков «Металлинвестбанк», «Таата», «Гарант-инвест» и других сумели похититить 1,3 миллиарда рублей. Полученные средства выводили в крупных банках: Альфа-банк, ВТБ-24, ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, банк «Авангард», Тинькофф и других.
Козловского сначала определили в СИЗО, но в 2020 году стороне защиты удалось добиться его освобождения. Однако в марте 2021 года его вновь арестовали, так как Козловский, по мнению суда, пользовался мобильным телефоном. В конце марта Козловского перевели в лечебный корпус СИЗО № 1 Екатеринбурга после того, как он заявил об угрозе его жизни и здоровью. Врачи поставили ему диагноз, однако из-за соблюдения врачебной тайны он не разглашается.