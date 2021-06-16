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Posted 16 июня 2021, 08:56

Published 16 июня 2021, 08:56

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Тагильские дачники выращивают овощи рядом с шлакоотвалом ЕВРАЗ НТМК

16 июня 2021, 08:56
Фото: TagilCity.ru
Дачники садов Северный-1 и Мокрая Ольховка выращивают овощи и отдыхают семьями всего в километре от многотонного шлакоотвала ЕВРАЗ НТМК. По словам садоводов, на местности невозможно дышать, а неприятный запах — самая частая проблема. Отходы складируются предприятием на протяжении 72 лет.

От отвалов сталеплавительных и доменных шлаков исходит неприятный запах, жалуются собственники домов. А летом ветер несет всю грязь и пыль на территорию садов, где тагильчане выращивают овощи.

У меня свой огород, экология ужасная, как я могу быть уверена в своей растительности, когда у нас под боком лежат тонны отходов с предприятия?заявила Галина.

Сейчас в этих двух садах на Северном поселке порядка нескольких сотен домов, но жители вынуждены их покидать из-за неприятного соседства. Одна из дачниц рассказала TagilCity.ru, что многие собственники продают свои участки, чтобы купить дом в более экологически чистом месте.

Фото: tagilcity.ru

Территория Северного-1 и Мокрой Ольховки ранее уже привлекала внимание экологов и общественников Нижнего Тагила. Эко-активист Андрей Волегов год назад совместно с группой экспертов совершал выезд на место размещения шлаковых отходов.

Отвалы от добычи складировались в виде насыпей, под воздействием атмосферных остатков данные вещества растворяются и под действием силы тяжести они стекают вниз. Что происходит со стоками, которые растворяют вещества? Они скапливаются в прудоотстойнике, как-то потом вода очищается? Вода поступает на рельеф местности или ближайшую водную артерию,сообщил TagilCity.ru Андрей Волегов.

Фото: tagilcity.ru

Для устранения данной проблемы общественник предлагает возвести очистные сооружения, колодец или хотя бы ввести минимальную фильтрацию.

Собственник одного из самых близлежащих домов к складированию шлака также не остался в стороне, мужчина жалуется на загрязнение воздуха и пыль. По словам дачника, в летний период количество пыли увеличивается в несколько раз.

Все виды загораживают нам эти горы отходов, дышать постоянно нечем, я сюда внуков отдыхать вожу, уже страшно за их здоровье, не могли найти другое место? Подальше от садов?жалуется Евгений.

С жалобами на размещение сталеплавильных и доменных шлаков в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру местные жители не обращаются, сообщил TagilCity.ru помощник прокурора Сергей Тюрин.

Фото: tagilcity.ru

При складировании отходов необходимо установить класс опасности отходов, для каждого из них рассчитывается свой ущерб и определенные правила хранения. Если это 4 класс опасности, то их размещение на данном участке должно быть санкционированным, иначе это нарушение закона со стороны экологии и землепользования. сообщил помощник прокурора Тюрин.

Согласно единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров, вместимость площадки производственных мусоров на шлаковом отвале составляет 3,5 миллиона тон. А отвалов сталеплавительных и доменных шлаков на реке Сухая Ольховка - 80 миллионов тонн. Общая площадь отвалов составляет 1,8 квадратных километра.

Вещество относится к малоопасным отходам и принадлежит к 4 классу опасности согласно Федеральному классификационному каталогу отходов. Опасные свойства золошлака для окружающей среды заключается в пылении при хранении открытым способом. Высокодисперсные грунты наряду с низкой фильтрацией обладают способностью поглощать токсичные элементы, а в некоторых случаях способствуют впитыванию вредных веществ.

Фото: tagilcity.ru

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, санитарно-защитная норма размещения шлакового щебня составляет 500 метров. В данном случае отходы находятся на расстоянии одного километра от дачных участков, на территории предприятия НТМК. А организация состоит в государственном реестре объектов размещения отходов с 25 сентября 2014 года.

Напомним, арбитражный суд Свердловской области отменил предписание Роспотребнадзора устранить жилые застройки и садово-огородные участки в радиусе одного километра от ЕВРАЗ НТМК. Также предприятие должно было убрать из санитарно-защитной зоны все соцобъекты.

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