Тагильские дачники выращивают овощи рядом с шлакоотвалом ЕВРАЗ НТМК

Отвалы от добычи складировались в виде насыпей, под воздействием атмосферных остатков данные вещества растворяются и под действием силы тяжести они стекают вниз. Что происходит со стоками, которые растворяют вещества? Они скапливаются в прудоотстойнике, как-то потом вода очищается? Вода поступает на рельеф местности или ближайшую водную артерию,сообщил TagilCity.ru Андрей Волегов.