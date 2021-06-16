Узнал спустя три месяца: миллион рублей выиграл в лотерею бетонщик из Краснотурьинска

Несколько билетов на 1369 тираж «Русского лото» житель Краснтурьинска Виктор Угнивенко приобрел перед новогодними праздниками, а проверил результаты розыгрыша и узнал о крупном выигрыше только весной 2021 года.
В голове не укладывается, что я столько времени был миллионером и не знал об этом! прокомментировал мужчина пресс-службе лотереи «Столото».
По словам Виктора, который работает бетонщиком, выигранные деньги он направит на покупку нового автомобиля.
Напомним, в 1369-м тираже «Русского лото» один миллион рублей выиграл аналитик данных IT-технологий из Свердловской области.