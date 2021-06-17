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123 млн рублей выделено для стабилизации цен на продукты в Свердловской области

17 июня 2021, 11:44
Фото: 1mediainvest.ru
Правительством Свердловской области будет дополнительно выделено порядка 123 млн рублей на развитие регионального агропромышленного комплекса.

Для поддержки местного производителя при производстве и реализации рафинированного подсолнечного масла на возмещение части затрат будет выделено свыше 74 млн рублей из средств регионального бюджета. Данная мера позволит сдержать рост оптовых и розничных цен, считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Для того, чтобы цена за литр произведенного подсолнечного масла при передаче в торговлю не поднималась более чем на 95 рублей за литр, производителям будет компенсировано 10 рублей 23 копейки за литр.

60 миллионов рублей ранее выделялось предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности региона для стабилизации цен на хлеб, сообщает департамент информационной политики по Свердловской области.

Напомним, с 5 июня до 1 сентября из страны запрещен экспорт гречихи и изготовленной крупы из нее во избежание роста цены на рынке страны.

На три месяца приостановлен экспорт российской гречки
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