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Через суд уволен отказавшийся от перехода на аутсорсинг водитель тагильской «скорой»

17 июня 2021, 15:49
Фото: 1mediainvest.ru
Через суд уволен водитель скорой помощи Нижнего Тагила Михаил Смольников. Он отказался заключать договор с ООО «РТ-Социальная сфера» и переходить на аутсорсинг.

Я не стал писать заявление на увольнение, до решения суда я числился в штате водителем бригады скорой медицинской помощи. Около месяца я работал на хозяйственной машине, а потом просто находился на рабочем месте пять через два, и мне платили зарплату. Вероятно, меня хотели поймать за нарушение дисциплины и уволить за это, но не вышло. Потом я взял отпуск без содержания и не работал вообще,рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников.

Он пояснил, что суд состоялся 3 июня. Бывшего водителя уволят, как только решение вступит в законную силу. 29 июня состоится первое слушание по делу Смольникова к главврачу скорой помощи Нижнего Тагила Сергею Безбородову. Активист намерен добиться, чтобы действия главврача о переводе на аутсорсинг признали незаконными.

Если мы выиграем дело, меня должны будут восстановить в должности. Кроме того, мы будем требовать моральную и материальную компенсацию за увольнение, отметил Смольников.

Напомним, ООО «РТ-Социальная сфера», которая занимается аутсорсингом по всей стране, в 2020 году участвовала в 11 торгах с негативными индикаторами на сумму 5,9 миллиарда рублей. В шести из них, в том числе и в Нижнем Тагиле, компания стала единственным участником. В 9 случаях «РТ-Социальная сфера» получила заказы без снижения цены.

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