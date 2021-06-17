ЕР выполнила программу по реализации задач в сфере образования и здравоохранения

При этом в новых школах будет обеспечен на порядок более высокий уровень образования, сопоставимый с московским. Запланировано создание на базе учреждений мини-кванториумов, переподготовка преподавательских кадров, внедрение инновационных методик обучения. Так мы повысим шанс того, что молодежь в итоге останется жить на селе, а не растворится в миллионнике», - сказал Максим Иванов, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»).