TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Год спустя: как норильская катастрофа изменила отношение к охране природы

17 июня 2021, 17:11
Фото: pixabay.
Утечка дизтоплива на ТЭЦ-3 в Кайеркане, что под Норильском, произошла 29 мая 2020 года. Этот день навсегда вошел в историю: хрупкой экосистеме тундры был нанесен колоссальный ущерб, и виновник заплатил за это беспрецедентную по мировым меркам компенсацию.

Утечка дизтоплива на ТЭЦ-3 в Кайеркане, что под Норильском, произошла 29 мая 2020 года. Этот день навсегда вошел в историю: хрупкой экосистеме тундры был нанесен колоссальный ущерб, и виновник заплатил за это беспрецедентную по мировым меркам компенсацию.

Из резервуара с топливом вылилась 21 тысяча тонн дизеля — столько же вмещают 248 железнодорожных цистерн. Площадь разлива можно сравнить с 26 футбольными полями — 180 тысяч квадратных метров. Это крупнейшая за всю историю экологическая катастрофа, произошедшая в Арктике.

Устранение очевидных последствий заняло несколько месяцев. Однако на полное восстановление Норило-Пясинской экосистемы уйдет не один десяток лет, говорят эксперты.

Пострадали рыбы, животные, краснокнижные птицы. Ущерб нанесен и коренным малочисленным народам Севера, которые добывают рыбу и ведут промысловую охоту в районе реки Пясино. По подсчетам региональных властей, речь идет о 47 хозяйствах и сумме, превышающей 150 миллионов рублей.

Главный государственный экологический инспектор Светлана Радионова работала на месте с первых дней после аварии. В июле 2020 года она назвала общую сумму ущерба: 148 миллиардов рублей. Глава Росприроднадзора была непреклонна: виновник должен выплатить ее в полном объеме.

Суд и последствия

Судебные заседания проходили в Красноярске, и Радионова лично присутствовала в зале. Задачей ее ведомства было представление убедительных оснований для возмещения вреда природе в полном объеме. «Норникель» пытался доказать, что ситуация на Таймыре произошла по независящим от компании обстоятельствам, и настаивал на снижении суммы компенсации до 21,4 миллиарда рублей.

Эксперты Ростехнадзора установили: катастрофа произошла по одной из четырех причин, и ни одна из них не являлась обстоятельством непреодолимой силы. Речь идет о недостатках проектирования, которые привели к неправильному распределению нагрузки на свайный фундамент, нарушениях при строительстве и несоблюдении норм безопасности при эксплуатации. Таяние вечной мерзлоты действительно внесло свою лепту, но владельцы прохудившегося резервуара должны были это предусмотреть и предотвратить.

Суд занял позицию истца: как отметила Светлана Радионова, сумма была уменьшена всего на 1% до 146,2 миллиарда рублей. В марте 2021 года, через месяц после вынесения решения, «Норникель» выплатил компенсацию.

Через год после аварии Радионова написала в своих соцсетях: «Нашей задачей было не взять как можно больше денег, а адекватно оценить ситуацию и потребовать возмещение ущерба соразмерно содеянному. И показать всем, что подобное поведение не может оставаться безнаказанным. Экологию теперь нельзя финансировать по остаточному принципу. Вся работа Росприроднадзора направлена на то, чтобы донести: вкладывайте в экологичность предприятия деньги до того, как мы у вас потребуем их через суд».

В «Норникеле» уже заявили о планах вложить около 350 миллиардов рублей в повышение уровня промышленной безопасности на своих предприятиях и комплекс мероприятий по охране окружающей среды. Порядка 5,5 миллиарда долларов компания планирует потратить на экологические проекты в ближайшее десятилетие.

Международные экологические организации считают, что арктическая катастрофа стала уроком для всех производителей и недропользователей. Во Всемирном фонде дикой природы уверены: благодаря принципиальности и непреклонности главы Росприроднадзора, весь мир увидел, что за безответственное отношение к экологии приходится дорого платить.

Радионова, в свою очередь, заявила: ее ведомство регулярно выявляет подобные проблемы, связанные с нарушениями экологического законодательства. «Компаниям важно понимать: радостные отчеты, которыми многие предпочитают себя успокаивать, не сработают. Мы уже сейчас готовы публиковать списки компаний-нарушителей. Все должны знать, что эти радостные отчеты ничего не стоят. Катастрофа в Норильске лишний раз напомнила, что экология — дело каждого!», — написала Светлана Геннадьевна в своих соцсетях.

#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25