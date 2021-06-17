Утечка дизтоплива на ТЭЦ-3 в Кайеркане, что под Норильском, произошла 29 мая 2020 года. Этот день навсегда вошел в историю: хрупкой экосистеме тундры был нанесен колоссальный ущерб, и виновник заплатил за это беспрецедентную по мировым меркам компенсацию.
Из резервуара с топливом вылилась 21 тысяча тонн дизеля — столько же вмещают 248 железнодорожных цистерн. Площадь разлива можно сравнить с 26 футбольными полями — 180 тысяч квадратных метров. Это крупнейшая за всю историю экологическая катастрофа, произошедшая в Арктике.
Устранение очевидных последствий заняло несколько месяцев. Однако на полное восстановление Норило-Пясинской экосистемы уйдет не один десяток лет, говорят эксперты.
Пострадали рыбы, животные, краснокнижные птицы. Ущерб нанесен и коренным малочисленным народам Севера, которые добывают рыбу и ведут промысловую охоту в районе реки Пясино. По подсчетам региональных властей, речь идет о 47 хозяйствах и сумме, превышающей 150 миллионов рублей.
Главный государственный экологический инспектор Светлана Радионова работала на месте с первых дней после аварии. В июле 2020 года она назвала общую сумму ущерба: 148 миллиардов рублей. Глава Росприроднадзора была непреклонна: виновник должен выплатить ее в полном объеме.
Судебные заседания проходили в Красноярске, и Радионова лично присутствовала в зале. Задачей ее ведомства было представление убедительных оснований для возмещения вреда природе в полном объеме. «Норникель» пытался доказать, что ситуация на Таймыре произошла по независящим от компании обстоятельствам, и настаивал на снижении суммы компенсации до 21,4 миллиарда рублей.
Эксперты Ростехнадзора установили: катастрофа произошла по одной из четырех причин, и ни одна из них не являлась обстоятельством непреодолимой силы. Речь идет о недостатках проектирования, которые привели к неправильному распределению нагрузки на свайный фундамент, нарушениях при строительстве и несоблюдении норм безопасности при эксплуатации. Таяние вечной мерзлоты действительно внесло свою лепту, но владельцы прохудившегося резервуара должны были это предусмотреть и предотвратить.
Суд занял позицию истца: как отметила Светлана Радионова, сумма была уменьшена всего на 1% до 146,2 миллиарда рублей. В марте 2021 года, через месяц после вынесения решения, «Норникель» выплатил компенсацию.
Через год после аварии Радионова написала в своих соцсетях: «Нашей задачей было не взять как можно больше денег, а адекватно оценить ситуацию и потребовать возмещение ущерба соразмерно содеянному. И показать всем, что подобное поведение не может оставаться безнаказанным. Экологию теперь нельзя финансировать по остаточному принципу. Вся работа Росприроднадзора направлена на то, чтобы донести: вкладывайте в экологичность предприятия деньги до того, как мы у вас потребуем их через суд».
В «Норникеле» уже заявили о планах вложить около 350 миллиардов рублей в повышение уровня промышленной безопасности на своих предприятиях и комплекс мероприятий по охране окружающей среды. Порядка 5,5 миллиарда долларов компания планирует потратить на экологические проекты в ближайшее десятилетие.
Международные экологические организации считают, что арктическая катастрофа стала уроком для всех производителей и недропользователей. Во Всемирном фонде дикой природы уверены: благодаря принципиальности и непреклонности главы Росприроднадзора, весь мир увидел, что за безответственное отношение к экологии приходится дорого платить.
Радионова, в свою очередь, заявила: ее ведомство регулярно выявляет подобные проблемы, связанные с нарушениями экологического законодательства. «Компаниям важно понимать: радостные отчеты, которыми многие предпочитают себя успокаивать, не сработают. Мы уже сейчас готовы публиковать списки компаний-нарушителей. Все должны знать, что эти радостные отчеты ничего не стоят. Катастрофа в Норильске лишний раз напомнила, что экология — дело каждого!», — написала Светлана Геннадьевна в своих соцсетях.