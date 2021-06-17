Через год после аварии Радионова написала в своих соцсетях: «Нашей задачей было не взять как можно больше денег, а адекватно оценить ситуацию и потребовать возмещение ущерба соразмерно содеянному. И показать всем, что подобное поведение не может оставаться безнаказанным. Экологию теперь нельзя финансировать по остаточному принципу. Вся работа Росприроднадзора направлена на то, чтобы донести: вкладывайте в экологичность предприятия деньги до того, как мы у вас потребуем их через суд».