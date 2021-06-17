Из-за гроз в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Во время грозы необходимо закрывать окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы. На улице нельзя стоять под одинокими деревьями, не подходить к электропроводке, антеннам, водостокам с крыш, а также не ходить возле водоёмов, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.