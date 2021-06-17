TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за гроз в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

17 июня 2021, 07:56
Фото: 1Mediainvest.ru
17 и 18 июня ожидаются грозы, град, сильные дожди, а также возможен сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют свердловчанам соблюдать осторожность на улице, находиться подальше от неустойчивых конструкций, пишет Znak.

Во время грозы необходимо закрывать окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы. На улице нельзя стоять под одинокими деревьями, не подходить к электропроводке, антеннам, водостокам с крыш, а также не ходить возле водоёмов, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Кроме того, свердловское главное управление МЧС напоминает, что в Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим, в связи с чем использование открытого огня на улице запрещено.

#Штормовое предупреждение#Пожароопасный период#Свердловская область#Общество#Гроза#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25