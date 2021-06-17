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Новая контейнерная площадка для мусора появилась на Уральском проспекте в Тагиле

17 июня 2021, 10:39
Фото: пресс-служба ООО «Компания „Рифей“»
Водонепроницаемый фундамент, на котором размещены отсеки с евроконтейнерами, и бункер для крупногабаритных отходов появились на контейнерной мусорной площадке после реконструкции на ГГМ в Нижнем Тагиле.

По Уральскому проспекту у дома № 31 в Нижнем Тагиле была реконструирована контейнерная мусорная площадка. Поводом для этого послужило обращение жильцов в управляющую компанию.

Главным пожеланием жильцов было сделать площадку закрытой. Ранее установленное бетонное заграждение продувалось ветром и отходы вылетали из контейнеров,объясняет директор управляющей компании Виктор Владимирович Куценок.

Проектирование новой площадки проходило в сотрудничестве со специалистами регионального оператора. На проведение реконструкции ушло две недели. «Компания «Рифей» предоставила 5 новых евроконтейнеров объемом 1,1 кубометр каждый. Также были учтены замечания о трудностях с подъездом техники к данной контейнерной площадке из-за припаркованных машин. После замены контейнеров вывозить ТКО из этого двора будет спецтехника с задней загрузкой.

Напомним, жители Нижнего Тагила стали чаще засорять контейнеры крупногабаритными отходами и спиленными ветками. Крупногабаритные отходы, такие как сантехника, мебель, двери и другие, должны выбрасываться в специальные контейнеры для КГО, которые также размещаются на контейнерных площадках.

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#Рифей#Мусор#Установка#Контейнеры#Нижний Тагил#Здоровье
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