Новая контейнерная площадка для мусора появилась на Уральском проспекте в Тагиле

Проектирование новой площадки проходило в сотрудничестве со специалистами регионального оператора. На проведение реконструкции ушло две недели. «Компания «Рифей» предоставила 5 новых евроконтейнеров объемом 1,1 кубометр каждый. Также были учтены замечания о трудностях с подъездом техники к данной контейнерной площадке из-за припаркованных машин. После замены контейнеров вывозить ТКО из этого двора будет спецтехника с задней загрузкой.