Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении автобусов в Екатеринбурге

Утром 17 июня два автобуса, следующие по маршрутам «047» и «054» столкнулись на остановке «Волгоградская» в Екатеринбурге, сообщает Е1.
По данным Госавтоинспекции в результате происшествия травмы головы получили три человека — двое взрослых и ребенок 7 лет.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники УГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, после смертельного ДТП в Лесном массовая проверка автобусов прошла в Екатеринбурге. В рейдах вместе со стражами правопорядка приняли участие сотрудники Ространснадзора. Специалисты проверили наличие всех необходимых документов у водителей, а также исправность транспортных средств.