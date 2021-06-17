Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении автобусов в Екатеринбурге

Напомним, после смертельного ДТП в Лесном массовая проверка автобусов прошла в Екатеринбурге. В рейдах вместе со стражами правопорядка приняли участие сотрудники Ространснадзора. Специалисты проверили наличие всех необходимых документов у водителей, а также исправность транспортных средств.