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Совет директоров при главе города появится в Нижнем Тагиле

17 июня 2021, 14:42
Фото: 1mediainvest.ru
Совет директоров при главе города начнет функционировать в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление опубликовано на официальном городском сайте.

Новый совещательный орган будет заниматься вопросами взаимодействия между органами местного самоуправления, предприятиями и организациями разных форм собственности. Это поможет укрепить промышленный потенциал Нижнего Тагила и решить проблемные вопросы в социальной сфере. В основные задачи совета входит:

  • поддержка инициатив;
  • привлечение предприятий и организаций к решению вопросов по развитию социальной сферы;
  • определение приоритетных направлений и повышение эффективности взаимодействия предприятий;
  • участие в разработке концепций и программ развития промышленного комплекса города;
  • участие в подготовке и проведении общегородских мероприятий;
  • развитие традиций социального партнерства и меценатства в Нижнем Тагиле.

Также совет имеет право:

  • запрашивать и получать у органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий и организаций материалы и информацию, необходимые для выполнения задач;
  • приглашать на заседания и заслушивать представителей органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий и организаций города по вопросам, относящимся к компетенции совета;
  • проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию совета, с участием представителей органов свердловской власти, органов местного самоуправления, научно-исследовательских, общественных организаций, руководителей предприятий и организаций города;
  • формировать из членов совета, представителей предприятий и специалистов мэрии города рабочие группы для изучения вопросов, подготовки материалов, разработки предложений по стабилизации работы и развития промышленных предприятий;
  • участвовать в конференциях, совещаниях по вопросам реализации государственной политики в области развития.

Заседания будут проводиться по мере необходимости, около двух раз в год. В состав совета вошли:

  • глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев;
  • первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин;
  • начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Людмила Абдулкадырова;
  • генеральный директор ООО «Научно производственное Объединение «Плазма НТ» Юрий Афенка;
  • генеральный директор ООО «Агропромышленная холдинговая компания «Тагилхлеб» Станислав Бойко;
  • директор филиала «Тагилэнергосети» Акционерного общества «Облкоммунэнерго» Андрей Калаушин;
  • генеральный директор Акционерного общества «Химический завод «Планта» Николай Князев;
  • генеральный директор Публичного акционерного общества «Уралхимпласт» Александр Коршаков;
  • генеральный директор Акционерного общества «УБТ-Уралвагонзавод» – управляющей организации АО «УНТК» Анатолий Лазарев;
  • исполнительный директор-заместитель генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС» Сергей Логинов;
  • генеральный директор ООО «Тагильское пиво» Александр Михайлов;
  • управляющий ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» Виталий Парфенов;
  • исполнительный директор Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» Владимир Рощупкин;
  • генеральный директор Открытого акционерного общества «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» Дмитрий Рыбакин;
  • директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Урал» ООО «ЕвразХолдинг» Сергей Селькин;
  • генеральный директор Акционерного общества «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов;
  • директор филиала «Нижнетагильский институт испытания металлов» федерального казенного предприятия «Национальное испытательное объединение «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» Николай Смирнов;
  • президент Союза «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил» Борис Соколов;
  • председатель Совета директоров Закрытого акционерного общества «Стройкомплекс» Олег Сохраннов;
  • генеральный директор-главный конструктор акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.
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