Совет директоров при главе города появится в Нижнем Тагиле

Новый совещательный орган будет заниматься вопросами взаимодействия между органами местного самоуправления, предприятиями и организациями разных форм собственности. Это поможет укрепить промышленный потенциал Нижнего Тагила и решить проблемные вопросы в социальной сфере. В основные задачи совета входит:
Также совет имеет право:
Заседания будут проводиться по мере необходимости, около двух раз в год. В состав совета вошли:
Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов упразднил экологический совет, созданный полтора года назад по инициативе Александра Высокинского.