Суд разрешил ЦБ принудительно ликвидировать уральский банк «Нейва»

Расчеты с кредиторами планируется начать после того, как будет согласован с Банком России промежуточный ликвидационный баланс. Для получения средств должно быть подано заявление или требование на выплату. При этом, если в ходе ликвидации будет выявлен недостаток стоимости имущества, то заявление о банкротстве будет передано суду.