Тагильские врачи удостоены премии «Медицинский Олимп» за борьбу с COVID-19

Премию «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм» получили заместитель главного врача по лечебной работе Городской больницы № 1 Нижнего Тагила Денис Волков, и. о. заместитель главного врача по медицинской части Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Владимир Лангольф, сообщает департамент информполитики региона. Также премию вручили заместителю главврача по медицинской помощи ГКБ № 40 Екатеринбурга Галине Колотовой и заместителю главврача по лечебной части Городской больницы Асбеста Татьяне Порошиной.
Вы — люди самой мирной и гуманной профессии, совершили и совершаете настоящий гражданский и профессиональный подвиг, подчеркнул Евгений Куйвашев.
Отмечается, что премию получили ЦГКБ № 24, ЦГБ № 3, Станция скорой медицинской помощи имени В.Капиноса Екатеринбурга, Ревдинская городская больница, Ирбитская центральная городская больница, Артемовская центральная районная больница и Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.
Напомним, в конце мая стало известно, что Евгений Куйвашев принял решение об учреждении специальных премий в размере от 160 до 270 тысяч рублей каждая для уральских медиков и волонтеров, которые работают в здравоохранении.