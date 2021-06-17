TeleTrade: Какие типы ордеров использовать в торговле

Однако большой практический опыт и знания экспертов и аналитиков TeleTrade могут быть полезны читателям в России. В это статье вместе с TeleTrade мы рассматриваем, какие наиболее распространенные типы торговых ордеров (приказов) используются частными трейдерами.
Если трейдер открывает длинную позицию, он покупает акции и держит их в своем портфеле с целью увидеть, как они растут в цене. Впоследствии трейдер может продать свои акции по увеличенной стоимости и заработать. Как утверждают в TeleTrade, это самый популярный способ инвестирования на фондовой бирже.
Короткая позиция означает продажу акций, которыми трейдер не владеет. Чтобы открывать короткие позиции, вам потребуется услуга маржинальной торговли на счете брокера. Риски “шортистов” увеличиваются, ведь размер убытков может превзойти сумму их инвестиций.
Концепция рыночного ордера гласит: «Купите мне акции прямо сейчас, по цене, которая будет лучшей в данный момент».
Итак, если трейдер покупает акции рыночным ордером, он получит их по цене ASK. Если он желает продать акции с помощью рыночного ордера, сделка проводится по цене BID (или близкой к ней).
ASK — минимальная цена, по которой владелец акций согласен их продать.
BID — максимальная цена, по которой участник рынка готов купить акции.
Совет TeleTrade: если акции торгуются слабо, цена будет не очень хорошей, поэтому рыночные ордеры лучше не использовать. Хорошей альтернативой в этом случае станут лимитные ордеры.
Лимитные ордеры — это приказы на покупку или продажу акций по цене, выбранной заранее. Если текущая цена вас не устраивает, сделка осуществится автоматически, как только цена достигнет желаемого уровня.
При размещении лимитного ордера есть возможность установить его продолжительность (неделя, месяц, год). Брокер ТелеТрейд оформит ваш лимитный ордер по достижении указанной цены, а затем отправит уведомление с подтверждением сделки. Ваше участие при этом не требуется.
Совет ТeleTrade: лимитные приказы диктуют цену. Используйте их, если хотите больше контроля над собственной торговлей. К тому же, приказы можно размещать до и после рыночных часов, то есть в неторговое время.
Стоп-приказы — это своего рода страховка для трейдера. Триггер срабатывает, когда происходит установленное событие. Например, достижение цены. Приказ стоп-лосс — надежный способ застраховать себя от убытков.
Стоп-приказы делятся на две категории: рыночные и лимитные.
Первая категория приказов автоматически продает ваши активы. Например, вы владеете 100 акциями Apple и не хотите потерять больше 10% своих вложений. Текущая цена акций AAPL составляет $125. Если вы разместите рыночный стоп-приказ на отметке $112 и цена упадет до этого уровня, акции будут автоматически проданы.
Стоп-лимитные приказы автоматически размещают лимитный ордер при достижении определенной цены. Соответственно, трейдеру необходимо установить лимитную цену и стоп-цену. В нашем примере мы могли бы разместить лимитный стоп-ордер на отметке $112,10. Фактически это означает, что если акция достигает $112, лимитный ордер на продажу размещается автоматически.
Скользящий ордер используется реже всего. Он необходим в том случае, если у трейдера уже есть торговая позиция, приносящая прибыль. С помощью данного ордера вы можете зафиксировать рост дохода. Предназначение стоп-приказа также заключается в защите от убытков.
Согласно концепции данного ордера, вы можете использовать значение цены в долларах или же процент. Установленное число запускает рыночный стоп-ордер. Цена активации ордера меняется согласно движению цены на акции вверх.
Например, у вас есть 10 акций по цене 200, а текущая их стоимость на рынке достигла уже 220. Чтобы защититься, вы устанавливаете приказ со скользящим стопом в размере 5%. Это значит, что цена активации составляет 210 на момент размещения ордера (220-5%). Когда она достигает установленного значения, срабатывает ордер и акции продаются автоматически. Если стоимость акций ползет вверх, меняется и цена активации.
Совет ТeleTrade: важно предусмотреть естественное движение акций, которое не всегда ведет к снижению. Например, высока вероятность того, что защитный ордер в 1% сработает преждевременно.
Отзывы ТeleTrade подтверждают: аналитика ТeleTrade позволяет вовремя отслеживать изменение цены и правильно устанавливать ордеры на покупку и продажу активов.
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