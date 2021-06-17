TeleTrade: Какие типы ордеров использовать в торговле

Например, у вас есть 10 акций по цене 200, а текущая их стоимость на рынке достигла уже 220. Чтобы защититься, вы устанавливаете приказ со скользящим стопом в размере 5%. Это значит, что цена активации составляет 210 на момент размещения ордера (220-5%). Когда она достигает установленного значения, срабатывает ордер и акции продаются автоматически. Если стоимость акций ползет вверх, меняется и цена активации.