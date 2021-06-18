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100 тысяч штрафа получил владелец «Однорукого бандита» в Березовском

18 июня 2021, 18:14
Фото: 1mediainvest.ru
Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал владельца игрового автомата в Березовском. 33-летний мужчина обвинялся в незаконной организации и проведении азартных игр.

Данные следствия гласят, что в 2019 году уралец установил в нежилом помещении по улице Серова игровой терминал. В декабре данного года в терминале было проведено около 28 тысяч игровых сессий, а общая сумма составила 217 тысяч рублей. Таким образом, прибыль обвиняемого насчитывала 25 тысяч рублей за десять дней, сообщает «Уральский меридиан».

По окончании расследования, суд оштрафовал гражданина на 100 тысяч рублей. По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина решил возместить причиненный им вред. Он пожертвовал 28 тысяч в детский дом и 5 тысяч — в приют для бездомных животных.

Этот благородный жест со стороны мужчины, безусловно, отразился на судебном решении, принятом по его делу,отметил полковник Горелых.

Напомним, в апреле стало известно, что в 2019 году два жителя Екатеринбурга арендовали помещение, приобрели оборудование для азартной деятельности и создали группу для игроков в одном из мессенджеров. Теперь им грозит до четырех лет тюрьмы.

За организацию незаконных азартных игр жителям Екатеринбурга грозит до 4 лет тюрьмы
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#Наказание#Суд#Штраф#Березовский#Азартные игры#Общество
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