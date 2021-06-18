100 тысяч штрафа получил владелец «Однорукого бандита» в Березовском

Данные следствия гласят, что в 2019 году уралец установил в нежилом помещении по улице Серова игровой терминал. В декабре данного года в терминале было проведено около 28 тысяч игровых сессий, а общая сумма составила 217 тысяч рублей. Таким образом, прибыль обвиняемого насчитывала 25 тысяч рублей за десять дней, сообщает «Уральский меридиан».