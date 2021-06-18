37 уральских школьников получили премии губернатора по итогам всероссийской олимпиады

В финал всероссийской олимпиады школьников прошли чуть больше 90 девушек и юношей из Свердловской области. Победителями или призерами стали 37 человек, представляющих школы Екатеринбурга, Нижнего Тагил, Ирбита и Артемовского, сообщает департамент информационной политики региона.
Уральские школьники оказались лучшими по русскому языку и литературе, биологии и географии, физике и астрономии, химии и информатике.
С достойными результатами самых умных юных свердловчан поздравил министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов.
Олимпиадное движение поддерживается лично губернатором Евгением Куйвашевым, который уделяет очень серьезное внимание поддержке талантливых детей. По инициативе главы региона были созданы Фонд «Золотое сечение», Уральская инженерная школа. Благодаря этим проектам у нас очень много партнеров среди ректоров ведущих вузов и промышленных предприятий, отметил Биктуганов.
За успешное выступление в главном интеллектуальном конкурсе страны свердловские подростки награждены премиями губернатора. Победители олимпиады получили по 100 тысяч рублей, а призеры — по 70 тысяч рублей соответственно.
Также премии в размере 40 тысяч рублей с 2021 года выплачиваются призерам и победителям регионального этапа, которые не попали во всероссийский финал.
Кроме того, как победители, так и призеры всероссийской олимпиады получили право на поступление вне конкурса на бюджет в любой государственный вуз.
Напомним, 1 июня тагильские школьники получили стипендии главы города. В текущем учебном году стипендиатами стали учащиеся лицея № 39, Политехнической гимназии, детских музыкальных школ № 1, 2 и 3, ГорСЮН и ГорСЮТ, воспитанники спортивной школы «Стратегия», спортивной школы олимпийского резерва № 3, а также Городского Дворца детского и юношеского творчества.