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Аномальное похолодание придет в Свердловскую область

18 июня 2021, 03:19
Фото: pixabay.com
По прогнозам синоптиков с 19 июня аномальное похолодание придет в Свердловскую область, а также несколько других регионов России.

Температуру ниже нормы на 4-6 градусов с 19 июня в Свердловской, Челябинской областях, а также на юге Западной Сибири прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным прохладно в этих регионах будет до 22 июня включительно, сообщает ТАСС.

Ночные температуры на Среднем Урале будут опускаться до +7…+9 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+18 градусов.

По прогнозу Gismeteo предстоящие выходные — 19 и 20 июня — будут дождливыми. В воскресенье поднимется ветер с порывами до 19 метров в секунду. Среднесуточная температура составит +15…+17 градусов.

Напомним, дожди, пасмурная погода и прохлада ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные.

Дожди, пасмурная погода и прохлада ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
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#Похолодание#Свердловская область#Погода#Выходные#Общество#Здоровье
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