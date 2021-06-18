Горячкин, Сохраннов, Рощупкин и другие VIP вошли в совет директоров при главе Тагила

Его основными целями являются разработка предложений по социально-экономическому развитию города, его промышленности и поддержке местных производителей, привлечение предприятий и организаций к решению проблем, а также участие в разработке концепций и программ развития промышленного комплекса города, подготовка к общегородским мероприятиям и развитие меценатства. Проведение заседаний планируется около двух раз в год.