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Определены кандидаты на получение звания «Почетный ветеран Нижнего Тагила»

18 июня 2021, 10:09
Фото: pixabay.com
Утвержден список кандидатов на присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил». В него вошли шесть из десяти человек, предложенных районными советами ветеранов, предприятиями и депутатами гордумы.

Имена пока не разглашаются. Документы будут направлены на утверждение главе города Владиславу Пинаеву и потом на утверждение депутатами гордумы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Награждение почетных ветеранов пройдет по традиции накануне празднования Дня пожилого человека.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров отметил, что у каждого из кандидатов имеется большой трудовой стаж, а также они принимают активное участие в жизни города.

Суров также сообщил, что с 2021 года положение о выдвижении кандидатов на звание действует в новой редакции. Изменения коснулись количества человек. Впервые почетное звание будет присвоено шестерым жителям Нижнего Тагила, хотя ранее разрешалось не более пяти.

Напомним, звание «Почетный ветеран Нижнего Тагила» присваивается с 2001 года заслуженным общественникам. Во время отбора учитываются личные заслуги по воплощению в жизнь гражданских инициатив в рамках деятельности общественных объединений, передаче молодежи лучших традиций старшего поколения. На данный момент звание присвоено 145 тагильчанам.

#Ветераны#Кандидаты#Нижний Тагил#Общество
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