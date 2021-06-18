Определены кандидаты на получение звания «Почетный ветеран Нижнего Тагила»

Суров также сообщил, что с 2021 года положение о выдвижении кандидатов на звание действует в новой редакции. Изменения коснулись количества человек. Впервые почетное звание будет присвоено шестерым жителям Нижнего Тагила, хотя ранее разрешалось не более пяти.