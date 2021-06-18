Партия «Новые люди» выдвинет на выборах в Госдуму автогонщицу из Екатеринбурга

Партия «Новые люди» предлагает современную и реальную программу переустройства нашей жизни. Мне как человеку, который много времени проводит за рулем, хорошо известно об одной из самых главных проблем России. Вместе с «Новыми людьми» я выступаю за транспортную безопасность, а она начинается с хороших качественных дорог. Пока мы не усилим контроль за их ремонтом, мы не снизим количество аварий,уверена она.