TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Партия «Новые люди» выдвинет на выборах в Госдуму автогонщицу из Екатеринбурга

18 июня 2021, 06:00
Фото: Марк Шишкин
Уральская автогонщица и блогер Мария Баранцева объявила, что будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму от партии «Новые люди».

Окончательное решение девушка приняла в Москве, на обучении, организованном партией.

Марии Баранцевой 28 лет, она родилась и живет в Екатеринбурге. Окончила архитектурную академию и педагогический университет. С раннего возраста Мария увлекается фигурным катанием, имеет звание мастера спорта, а во время учебы в университете уже начала тренировать собственных воспитанников. Последние семь лет девушка увлекается автоспортом: участвует в соревнованиях в составе дрифт-команды MaKe DRIFT project и рассказывает о нюансах дрифта в своем блоге.

В случае победы на выборах, Мария Баранцева вместе с партией берется обеспечить транспортную безопасность и контролировать ремонт дорог в стране.

Партия «Новые люди» предлагает современную и реальную программу переустройства нашей жизни. Мне как человеку, который много времени проводит за рулем, хорошо известно об одной из самых главных проблем России. Вместе с «Новыми людьми» я выступаю за транспортную безопасность, а она начинается с хороших качественных дорог. Пока мы не усилим контроль за их ремонтом, мы не снизим количество аварий,уверена она.

Еще одна проблема, которую Мария хочет исправить вместе с однопартийцами, это неравномерное развитие территорий. Она считает, что большая часть средств должна оставаться в регионах, чтобы молодежь могла реализовать себя не только в столице, но и за ее пределами.

Мы должны создать условия для развития и роста доходов в каждом отдельном регионе, а не только в столице. Именно за это выступает наша партия. Из малых городов в центр в поисках больших зарплат уезжают люди. Мы хотим изменить эту ситуацию, предоставив молодежи возможности для роста в своих регионах, хотим развивать локальные бренды,подчеркивает спортсменка.

«Новые люди» предлагают пересмотреть систему налогообложения, изменить принцип распределения налоговых поступлений между регионами и федеральным центром. И тем самым дать импульс развития региональной экономике.

Напомним, партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года бизнесменом и общественным деятелем Алексеем Нечаевым. В первый же год своего существования партии удалось пройти в законодательные собрания четырех регионов, а на выборах в Госдуму этой осенью от нее будут участвовать более 200 кандидатов. На Среднем Урале «Новые люди» собираются выставить на выборах общественного деятеля Ярослава Бородина и Станислава Масорова, финалиста политического шоу «Дебаты-кандидаты».

#Новые люди#Партия «Новые люди»#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25