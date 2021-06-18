Партия пенсионеров: Дискриминация по возрасту наносит вред экономике России

Глава правления регионального отделения Партии пенсионеров в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Зиновьев считает необходимым исключить на государственном уровне такие понятия, как возраст дожития. Многие топ-менеджеры почему-то уверены, что пенсионеры не способны освоить новейшие технологии. Мировая практика показывает, что самые обеспеченные в мире люди, например основатели "Майкрософта" и "Амазона", создали свой бизнес с нуля. Сейчас этим предпринимателям больше 70 лет, но они все еще развивают свои организации, а не отсиживаются на пенсии.