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Тагильчанин требует с УВЗ 4 миллиона рублей за раздробленную руку

18 июня 2021, 11:17
Фото: 1Mediainvest.ru
Процесс по очередному иску от работника УВЗ в Нижнем Тагиле начнётся 26 июня. Предварительное заседание состоится в суде Дзержинского района. В иске мужчина требует от «Уралвагонзавода» за раздробленную руку во время рабочего процесса 1 миллион рублей материального ущерба, а также 3 миллиона за моральный ущерб.

31 января 2019 года мужчине во время работы прессом раздробило кисть и предплечье левой руки. Комиссией было установлено, что станок, который и повредил руку мужчине, был неисправен, однако оплатить операцию в клинике по восстановлению руки «Уралвагонзавод» отказался.

По словам председателя независимого профсоюза НПС «Солидарность» Алексея Димитрова, пострадавший сотрудник решил обратиться в суд с иском на предприятие.

В больнице пострадавший провёл полтора года. Ампутировать руку врачи не стали, вместо этого они её собрали, но работать теперь рукой нет возможности, можно лишь немного шевелить пальцами. Даже брать любые предметы и держать их у мужчины не получается, сообщает ЕАН.

Специальная комиссия признала утрату работником 40% трудоспособности. На данный момент пострадавший работает гардеробщиком на УВЗ.

В екатеринбургской частной клинике, куда обратился мужчина с консультацией, врачи сказали, что функции руки они восстановить смогут. Стоимость операции составляет 600 тысяч рублей. Но на предприятии мужчине сказали, что рассчитывать на компенсацию он может в 120 тысяч рублей. Мужчина был возмущён таким заявлением, поэтому он обратился в независимый профсоюз с просьбой ему помочь.

Напомним, 14 декабря 2020 года на «Уралвагонзаводе» под прессом погиб 47-летний мужчина. Чтобы сделать ремонт, он отключил пресс и залез в него. Однако старый механизм сработал, из-за чего мужчина погиб.

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#Иск#Свердловская область#УВЗ#Компенсация#Нижний Тагил#Общество
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