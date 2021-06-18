Тагильчанин требует с УВЗ 4 миллиона рублей за раздробленную руку

В екатеринбургской частной клинике, куда обратился мужчина с консультацией, врачи сказали, что функции руки они восстановить смогут. Стоимость операции составляет 600 тысяч рублей. Но на предприятии мужчине сказали, что рассчитывать на компенсацию он может в 120 тысяч рублей. Мужчина был возмущён таким заявлением, поэтому он обратился в независимый профсоюз с просьбой ему помочь.