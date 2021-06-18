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Тело мужчины с отрезанной головой обнаружено на ж\д станции под Екатеринбургом

18 июня 2021, 09:56
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Труп мужчины с отрезанной головой нашел машинист грузового поезда на перегоне станций Исток — Косулино под Екатеринбургом 18 июня.

Мужчину с признаками железнодорожного травмирования обнаружи в пятницу, 18 июня машинист грузового поезда 3802 на перегоне Исток — Косулино.

Точные обстоятельства смерти пока неизвестны, их выясняют следователи.

На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.

Органом расследования проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, в начале июня житель Камышлова в результате падения с пешеходного моста над железной дорогой получил смертельные травмы. Момент происшествия сняли на камеру мобильника очевидцы.

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#Екатеринбург#Труп#Мужчина#Транспортная прокуратура#Железная дорога#Общество#Новости УрФО#Происшествия
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