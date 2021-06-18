Тело мужчины с отрезанной головой обнаружено на ж\д станции под Екатеринбургом

Мужчину с признаками железнодорожного травмирования обнаружи в пятницу, 18 июня машинист грузового поезда 3802 на перегоне Исток — Косулино.
Точные обстоятельства смерти пока неизвестны, их выясняют следователи.
На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор.
Органом расследования проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Напомним, в начале июня житель Камышлова в результате падения с пешеходного моста над железной дорогой получил смертельные травмы. Момент происшествия сняли на камеру мобильника очевидцы.