Трое лже-газовиков из Нижнего Тагила попались в Сыктывкаре

Напомним, в декабре 2020 года полицией была задержана банда лже-газовиков, которая промышляла в Свердловской и Курганской областях. Их жертвами становились пенсионеры. Работали обвиняемые по одной схеме. Девушка отвлекала хозяина квартиры и уводила на кухню, чтобы проверить «газовое оборудование». В это время двое молодых людей похищали деньги из квартиры.