Часть фасада рухнула на припаркованные автомобили на Восточном рынке в Нижнем Тагиле

По их словам, инцидент случился 18 июня, около 15.00. В результате обвала механические повреждения получили три припаркованных машины. Также очевидцы отметили, что предупреждения об опасности или ограждения на месте происшествия не было, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте».
Когда я подъехала, там уже все бегали в панике. Повезло, что люди не пострадали,подчеркнул свидетель.
Напомним, 8 июня стало известно, что в Челябинске в многоквартирном двухэтажном жилом доме обрушилась стена. Жильцы не пострадали, так как были расселены на период проведения капремонта.