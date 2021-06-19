TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двух тонущих в реке детей спас участковый в Сухом Логу

19 июня 2021, 14:10
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Участковый и стажер отдела полиции спасли двух 10-летних школьников, тонущих в реке в Сухом Логу. Сотрудники полиции заметили несовершеннолетних, когда патрулировали берег реки Пышмы.

В тот момент дети уже уходили головой под воду. Тогда участковый побежал в реку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. В результате лейтенант Андрей Девяшин сначала вытащил одного школьника, передал его стажеру Максиму Ширикалову, а после второго. Детей отвели к находящимся вблизи родителям.

Напомним, 6 июня в парке НТМК в Нижнем Тагиле чуть не утонула 9-летняя девочка. Гуляя с другом, они решили искупаться, при этом, не умея плавать. Девочку сбило течением, и она начала захлебываться. Школьницу спас один из очевидцев происшествия.

Тонувшую 9-летнюю девочку на водоеме в Тагилстроевском районе спасли очевидцы
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тонувшую 9-летнюю девочку на водоеме в Тагилстроевском районе спасли очевидцы48-летняя женщина утонула в реке под Невьянском16-летний подросток утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой
#Река#Дети#Сухой лог#Полиция#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25