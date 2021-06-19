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С кладбищ Нижнего Тагила неизвестные выносят металлические ограды

19 июня 2021, 09:01
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле участились случаи разорения могил. Похитители совершают налёты на кладбища и срезают ограды и скамейки на могилах.

Об одном из последних подобных инцидентов рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Мы пришли на кладбище «Пихтовые горы» и увидели, что оградки у могил наших родственников нет. Обратились к смотрящему, он сказал, что территория кладбища не охраняется и что ничем помочь не может. Нам пришлось обтянуть земельный участок лентой,рассказал он.

Подчеркивается, что подобные случаи нередки на кладбищах.

На вопросы журналистов URA.RU смотритель кладбища «Пихтовые горы» подтвердил, что тагильчане не первый раз жалуются на такого рода вандализм. Однако установить личности злоумышленников пока не удаётся.

Аналогичный инцидент произошёл на кладбище посёлка Горбунова. Похитители вынесли внутреннюю часть одной стороны забора, сумма ущерба оценивается в 80 тысяч рублей. В связи с данным инцидентом заведено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска проверяют пункты лома цветометалла и всех подозрительных граждан.

Сломали несколько десятков крестов и осквернили кладбище вандалы в Екатеринбурге
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Напомним, что на момент 29 мая на могилах лесного кладбища вандалы в Екатеринбурге также спилили более 20 крестов. Территория кладбища находится под охраной и вся информация передана в местное отделение полиции.

#Кладбище#Могилы#Воровство#Металлолом#Вандализм#Кресты#Нижний Тагил#Происшествия
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