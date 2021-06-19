TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уральцы на Porshe украли три бутылки ликера из магазина «Красное и белое»

19 июня 2021, 09:33
Фото: 1mediainvest.ru
Двое мужчин в Екатеринбурге украли алкоголь из магазина «Красное и белое» на Белинского, 120. Неудачливых воров, не нашедших денег на спиртное, зафиксировала камера видеонаблюдения.

16 июня двоих «покупателей», прибывших в магазин на Porsche, зафиксировала камера видеонаблюдения, когда один из них выносил бутылки ликера Jagermeister, а второй оставался на кассе. При этом первому злоумышленнику пришлось делать несколько заходов, потому что одной бутылки спиртного им показалось мало.

Он зашел со своим товарищем, его товарищ покупал, а тот вынес три бутылки ликера, «забыв заплатить»,рассказал E1.RU администратор магазина Максим.

Пропажу обнаружили только несколько дней спустя в процессе локальной ревизии. Ущерб магазину оценивается в 1 166,67 рублей. Администрация магазина планирует обратиться в полицию, предоставляя в качестве доказательства записи с камер, на которых отчетливо видно, как один из мужчин запихивает в штаны бутылку алкоголя и уходит из магазина, пока его напарник отвлекает кассира.

Напомним, что правоохранительные органы задержали несколько тагильчан, стабильно обворовавших магазины Верхней Салды. Злоумышленники несколько раз наведывались на склады и выносили картон, в надежде, что его пропажу никто не обнаружит.

Банда тагильчан обворовывала сетевые магазины Верхней Салды
Узнать подробнее

#Алкоголь#Магазин#Воровство#Красное и белое#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25