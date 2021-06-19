Уральцы на Porshe украли три бутылки ликера из магазина «Красное и белое»

16 июня двоих «покупателей», прибывших в магазин на Porsche, зафиксировала камера видеонаблюдения, когда один из них выносил бутылки ликера Jagermeister, а второй оставался на кассе. При этом первому злоумышленнику пришлось делать несколько заходов, потому что одной бутылки спиртного им показалось мало.