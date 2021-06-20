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Начата подготовка земельного участка под строительство ФАПа в Чащино

20 июня 2021, 11:21
Фото: пресс-служба территориальной администрации
В поселке Чащино начаты работы по подготовке земельного участка. Там появится модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Данные подразделения будут строиться в населенных пунктах с численностью от 100 до 300 человек. Их цель — оказывать первичную медик-санитарную помощь горожанам, сообщает пресс-служба территориальной администрации.

Планируется, что строительство начнётся в 2022 году.

Напомним, в зданиях должна быть автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения, внутренняя отделка, не менее шести окон с рольставнями. Входную группу необходимо оборудовать козырьком и пандусом для маломобильных групп населения. Также в ФАПах должно быть отопление, вентиляция, электрическое освещение и санузел.

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#ФАП#Свердловская область#Строительство#Чащино#Общество
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