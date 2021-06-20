Начата подготовка земельного участка под строительство ФАПа в Чащино

Данные подразделения будут строиться в населенных пунктах с численностью от 100 до 300 человек. Их цель — оказывать первичную медик-санитарную помощь горожанам, сообщает пресс-служба территориальной администрации.
Планируется, что строительство начнётся в 2022 году.
Напомним, в зданиях должна быть автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения, внутренняя отделка, не менее шести окон с рольставнями. Входную группу необходимо оборудовать козырьком и пандусом для маломобильных групп населения. Также в ФАПах должно быть отопление, вентиляция, электрическое освещение и санузел.