Обнажённый мужчина бегал по Тюменскому тракту

По словам очевидцев, он активно жестикулировал, что-то бормотал и порою бросался на грузовики, двигающиеся по проезжей части. Многие свидетели переживали, что подобное поведение приведёт к аварийной ситуации, а нарушитель местного спокойствия угодит по колёса. Однако, как сообщают подробности в ГИБДД по Свердловской области, ситуация завершилась благополучно.