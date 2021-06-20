Обнажённый мужчина бегал по Тюменскому тракту

По словам очевидцев, он активно жестикулировал, что-то бормотал и порою бросался на грузовики, двигающиеся по проезжей части. Многие свидетели переживали, что подобное поведение приведёт к аварийной ситуации, а нарушитель местного спокойствия угодит по колёса. Однако, как сообщают подробности в ГИБДД по Свердловской области, ситуация завершилась благополучно.
Видео с этой прогулкой быстро набрало популярность в интернете. Комментаторы развивали идею, что могло довести уральца до такого поведения. Кто-то шутил, что мужчина погасил ипотеку, после чего оказался без трусов, прочие пользователи заверяли, что ему просто не хватило вакцины.
Экипаж ДПС прибыл на место, где мешал движению неадекватный мужчина. Инспекторы ДПС вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачи забрали мужчину в больницу рассказали в областной Госавтоинспекции.
Напомним, что аналогичный случай произошёл 3 апреля, когда обнажённый местный житель решил устроить забег по улицам Новоуральска. Его прогулка также попала на запись видеорегистратора.