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Удар молнии оборвал провод и оставил жителей Арамиля без электричества

20 июня 2021, 05:57
Фото: pixabay.com
Во время грозы в Екатеринбурге в ночь на 20 июня молния угодила в столб с электропроводами, после чего отключилось электричество.

Как сообщили очевидцы для E1.RU, инцидент произошёл рядом с домом № 122 на улице Рабочая. Свидетели сняли удар молнии на видео, где видно как провода искрят на земле. К месту событий прибыли пожарные службы и сотрудники МЧС.

После удара молнии оборвало провод, он упал на землю и заискрился. Мы около 40 минут ждали электриков, чтобы они приехали и отключили электричество, сообщил автор видео.

На данный момент прибывшие электрики всё починили.

Напомним, что также предположительно из-за удара молнии возник пожар в заповеднике «Денежкин камень». Площадь, охваченная огнём, составила 50 га.

Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» выросла почти в 10 раз
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#Молния#Ураган#Погода#Происшествия
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