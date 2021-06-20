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«Зуд купальщика» и обнаженный бегун. Итоги дня в Свердловской области

20 июня 2021, 15:06
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 20 июня.

Вечером 19 июня из-за сильного ливня, длившегося несколько часов, затопило улицы Екатеринбурга. По словам очевидцев, в некоторых местах, где вода поднялась слишком высоко, автомобили получили гидроудар. Затопления были зафиксированы на улицах Ильича, Комсомольской, Баумана и Шефской. Жители не могли под ногами рассмотреть тротуар, а водителям пришлось самостоятельно выталкивать свои автомобили из воды.

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В Нижнем Тагиле на перекрестке улицы Октябрьской революции и проспекта Строителей в ДТП пострадало несколько машин. На видеозаписи с места событий можно увидеть, как Volkswagen Polo проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате происходит столкновение иномарки и автомобиля Mazda, которую отбрасывает на стоящий сзади легковой автомобиль. По словам свидетелей, за рулем Mazda находилась девушка с маленьким ребенком.

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Жители Екатеринбурга, искупавшиеся в озере Шарташ, заметили зуд. Предположительно, возможной причиной стали утиные глисты. Однако другие отдыхающие объяснили явление «зудом купальщика». Роспотребнадзор также не исключает подобный вариант, так как озеро не является образцово-показательным водоемом. Там присутствуют термотолерантные колиформные бактерии, которые при попадании в организм человека могут вызвать кишечные инфекции.

На сильный зуд пожаловались купающиеся озера Шарташ в Екатеринбурге
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На Тюменском тракте обнаженный уралец вел себя неадекватно и мешал движению машин. По словам свидетелей происходящего, мужчина активно жестикулировал, что-то бормотал и бросался на грузовики, двигающиеся по проезжей части. Также очевидцы были обеспокоены, что подобное поведение приведет к аварийной ситуации, а нарушитель спокойствия попадет под колеса. Однако, по сообщению ГИБДД по Свердловской области, ситуация завершилась благополучно. Теперь видео с голым уральцем стало популярным в интернете.

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