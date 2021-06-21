433 пожара за пять месяцев 2021 года произошло в Нижнем Тагиле

В результате пожаров в Нижнем Тагиле и ГО с начала года погибли 9 человек — восемь взрослых и один ребенок. Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожаров в большинстве случаев. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования и систем печного отопления также занимают лидирующие позиции в возникновении пожаров.