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433 пожара за пять месяцев 2021 года произошло в Нижнем Тагиле

21 июня 2021, 10:04
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО
За пять месяцев текущего года на территории муниципального образования произошло 433 пожара, что на 20,6% больше по сравнению с показателями прошлого года, сообщает отдел надзорной деятельности.

В результате пожаров в Нижнем Тагиле и ГО с начала года погибли 9 человек — восемь взрослых и один ребенок. Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожаров в большинстве случаев. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования и систем печного отопления также занимают лидирующие позиции в возникновении пожаров.

В городе сохраняется пожароопасная ситуация, предупреждает МЧС. Горожан призывают к соблюдению правил обращения с огнем и электроприборами сотрудники МЧС.

Использовать в быту необходимо только исправные электрические приборы и регулярно проверять состояние печного оборудования, подчеркивают пожарные. Жителям частного сектора рекомендуют своевременно позаботиться об уборке придомовых территорий от мусора и сухих веток.

Напомним, пожарно-спасательные подразделения Свердловской области потушили 580 техногенных пожаров. Четверть из них была ликвидирована в Екатеринбурге.

В выходные дни пожарные потушили почти 600 пожаров в Свердловской области
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