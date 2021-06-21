Аукционы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО не состоялись

Два электронных аукциона на сумму 8 миллионов рублей каждый на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории Горноуральского ГО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разместил Департамент государственных закупок Свердловской области 8 июня 2021 года. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства». Источник финансирования — бюджет Свердловской области. На эти деньги должно быть выкуплено 10 квартир для детей-сирот. Площадь каждой из квартир не должна быть меньше 33 квадратных метров.