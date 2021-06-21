Дело экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова передано в суд

По версии следствия, 10 июля 2020 года около 21.10 на проезжей части напротив дома на улице Исинская, 2а два инспектора остановили автомобиль «ЗАЗ Шанс». Им управлял водитель лишенный прав сроком на три года из-за совершения ДТП.
Инспекторы доставили водителя в отделение для привлечения к ответственности. Однако начальник отдела дал указание заместителю командира взвода о необходимости освобождения водителя и возвращения ему транспорта.
Исполняя незаконный приказ (распоряжение), подчинённые сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» не исполнили свои должностные обязанности, не привлекли к ответственности водителя автомобиля «ЗАЗ Шанс», отпустили его. После чего последний продолжил управлять автомобилем, передвигаясь по улицам города, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В результате в отношении сотрудников ГИБДД было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На данный момент расследование завершено и дело передано в суд.
По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, должностные лица были уволены из МВД в 2020 году вскоре после выявления противоправного факта.
Все они были вынуждены расстаться с системой МВД по отрицательным мотивам. Если в ходе судебного разбирательства их вина найдет свое подтверждение, все четверо будут привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности, сообщил полковник Горелых.
Напомним, водителем мог оказаться сын вице-спикера городской думы Нижнего Тагила Игоря Базиевича. В 2018 году мужчина был лишен права управления транспортом и получил 2 года колонии-поселения за пьяное ДТП со смертельным исходом.