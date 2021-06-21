Из-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звёздный» под Нижним Тагилом

В региональном оперштабе по контролю за распространением коронавируса сказали, что в соответствии с санитарными требованиями у сотрудников брали тесты на ПЦР. Это позволило выявить заражённого коронавирусом своевременно и не допустить распространения заболевания. Определили круг контактных лиц.