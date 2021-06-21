Из-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звёздный» под Нижним Тагилом

Сейчас в лагере проводится дезинфекция. После всех необходимых предпринятых мер лагерь вновь откроется в штатном режиме, пишет ИА «Все Новости».
В региональном оперштабе по контролю за распространением коронавируса сказали, что в соответствии с санитарными требованиями у сотрудников брали тесты на ПЦР. Это позволило выявить заражённого коронавирусом своевременно и не допустить распространения заболевания. Определили круг контактных лиц.
Напомним, подобный случай в «Звёздном» уже был. В 2020 году незадолго до начала учебного года у сотрудника лагеря был выявлен COVID-19. Карантин тогда пришлось соблюдать 130 школьникам.