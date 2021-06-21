Лучшие бизнес-проекты 2020 года получили награды в Москве

Целью премии является содействие развитию предпринимательства в России и поощрение самых успешных предприятий.
В 2021 году на него заявились 250 кандидатов. Из них было выбрано 38 лауреатов и победителей. Критерии отбора подбирались исходя из текущей ситуации в мире.
Прежде всего быть успешным в 2020 году, получить прибыль. Второе не потерять рабочие места, наоборот добавить. И быть социально ответственным, сказал вице-президент Торгово промышленной палаты РФ Владимир Падалко.
Он отметил, что работодатель не должен забывать об окружающих его работниках, если кто-то попал в больницу или требует лекарств. Эти критерии были одними из главных.
Всего на конкурсе было представлено 18 номинаций, три из них были посвящены семейному бизнесу. «Золото Меркурия» за лучшее семейное предприятие получила семья Косовых из Белгорода.
На сегодняшний день мы оказываем услуги в сфере медицины и здравоохранения. Это лабораторная диагностика, функциональная диагностика, электрокардиография. На самом деле то, чем мы занимаемся очень востребовано на сегодняшний момент у нас в области и надеемся, что будет востребовано за её пределами, сказал руководитель ООО «Поликлиника «Биомед» Александр Косов.
В торгово-промышленной палате надеются, что в 2021 году в законодательство будет внесена отдельная категория «семейное предприятие». На данный момент документ обсуждается в правительстве.
По словам первого заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро», предприниматели, получившие награды хотят не только торговать на внутреннем рынке и производить для него, но и выходить на внешний рынок.
В награждении лауреатов приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы, политики, общественные деятели и главы компаний.
Председатель правления банка «Международный Финансовый Клуб» Татьяна Орлова рассказала, что банку ТПП помогает обратной связью.
Это вроде как связующее звено между нашими клиентами и их трудностями с которыми они сталкиваются, потребностями, которые для них важны. мы слушая и получая обратную связь можем на самом деле лучше создавать продукты, сказала Орлова.
По данным Федеральной налоговой службы, по итогам 2020 года численность микро, малых и средних предприятий составляет около 6 миллионов. Сегмент малого бизнеса пострадал из-за пандемии сильнее всего.