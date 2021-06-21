Лучшие бизнес-проекты 2020 года получили награды в Москве

На сегодняшний день мы оказываем услуги в сфере медицины и здравоохранения. Это лабораторная диагностика, функциональная диагностика, электрокардиография. На самом деле то, чем мы занимаемся очень востребовано на сегодняшний момент у нас в области и надеемся, что будет востребовано за её пределами, сказал руководитель ООО «Поликлиника «Биомед» Александр Косов.