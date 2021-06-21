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Названы кандидаты на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»

21 июня 2021, 12:46
Фото: 1mediainvest.ru
Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил» определены городским организационным комитетом по подготовке и проведению Дня города — 2021.

5 претендентов было заявлено на рассмотрение в оргкомитет по трудовым коллективами города, сообщает пресс-служба администрации города. Выбор финалистов осуществлялся тайным голосованием. В первых строках рейтинга оказались Владимир Антонов и Алла Пислегина.

Владимир АнтоновВладимир Антонов
Алла ПислегинаАлла Пислегина
Владимир Антонов
Фото: Нижнетагильская городская дума

Владимир Антонов был выдвинут трудовым коллективом общества с ограниченной ответственностью «Центр профилактической медицины Уралхимпласт». В настоящее время занимает пост директора ООО «Центр профилактической медицины УХП», является депутатом Нижнетагильской городской думы. Алла Пислегина была выдвинута работниками акционерного общества «НПК «Уралвагонзавод». В настоящее время занимает пост директора выставочного комплекса АО НПК «Уралвагонзавод».

Среди кандидатов были представлены также главный врач ЦГБ № 4 города Нижний Тагил Константин Аникин, заместитель начальника специального конструкторского бюро измерительной аппаратуры по НИОКР — главный конструктор филиала «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России» Александр Елисеев, начальник геологической службы — главный геолог ОАО «ВГОК» Станислав Гайсин.

Окончательное решение, кто из претендентов в 2021 году будет удостоен почетного звания, примут депутаты на заседании Нижнетагильской городской думы. Впервые выбор почетного гражданина города Нижний Тагил» состоялся в 1972 году. Статус почетного гражданина имеют 107 тагильчан.

Напомним, утвержден список кандидатов на присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил». В него вошли шесть человек. Кандидаты были предложены районными советами ветеранов, предприятиями и депутатами гордумы.

Определены кандидаты на получение звания «Почетный ветеран Нижнего Тагила»
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