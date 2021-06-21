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О пике третьей волны коронавируса в Свердловской области рассказал эксперт

21 июня 2021, 14:03
Фото: 1mediainvest.ru
Пик третьей волны COVID-19 наступит в июле — августе в Свердловской области. Такие прогнозы дают эпидемиологи.

Третья волна коронавируса ожидалась в Свердловской области ближе к осени, однако вирус ведет себя нетипично для респираторных инфекций, и ее пик придется на июль и август 2021 года, рассказал эпидемиолог E1.

По его словам, спрогнозировать продолжительность третьей волны ковида сложно.

Судя по ситуации в других странах и уже в Москве, мы понимаем, что вопрос серьезный, поэтому здравоохранение максимально готовится, принимаются управленческие решения, связанные с ограничениями, рассказал собеседник.

Эпидемиолог считает, что третью волну коронавируса поможет «сбить» вакцинация. При этом он отмечает, что заболеть могут и те, кто уже поставил прививку.

При других инфекциях привитые не умирают, и мы надеемся, что привитые против ковида тоже не умрут, сказал эпидемиолог.

Напомним, 21 июня о том, что третья волна коронавируса началась в Свердловской области заявил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. Он также сообщил об отмене ряда крупных массовых мероприятий в Екатеринбурге.

Куйвашев о COVID-19: «Эта та самая третья волна, которой все так боялись»
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